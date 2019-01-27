Під Києвом на парковці супермаркету пограбували народного депутата України

Народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Володимира Курінного пограбували на парковці супермаркету в селі Ходосівка Київської області.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора (26 січня – ред.) практично біля входу в «Мегамаркет» (я паркувався, щоб піти за покупками), як ніби з-під землі, вискочив якийсь чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло у пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину (сріблястий фольксваген), і на очах величезної кількості людей, включаючи, до речі, й охорону «Мегамаркета», помчав», – зазначив Курінний.

За його словами, пізніше з’ясувалося, що спільник грабіжника під час пограбування пробив ножем заднє колесо в автомобілі.

«У сумці, крім лептопу і моїх документів, нічого не було. Ну ще оправа для окулярів і телефон «Нокіа 3310», а також ліки», – додав депутат.

Курінний наголосив, що поліція оперативно прибула за викликом, а за кілька годин йому повідомили, що знайдено документи і футляр з окулярами, який грабіжники викинули.

Депутат також зазначив, що інформація ЗМІ про те, що у викраденій сумці був пістолет, не відповідає дійсності. «Окремі ЗМІ вже розповсюдили нісенітницю, що вкрали пістолет. Це нісенітниця. На жаль, пістолета у мене з собою не було. А в сумці був дозвіл на нього», – повідомив він.