Джапарова: класична журналістика в Криму неможлива, 11 громадянських журналістів за ґратами

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила в ефірі Радіо Свобода, що класична журналістика в Криму неможлива, а 11 громадянських журналістів перебувають за ґратами влади, яку встановила на окупованому українському півострові Росія.

«Скажу, що з останнього, те, що ми відстежуємо. Наприклад, класична журналістика в Криму неможлива. Ми переживали це разом і з «Крим.Реалії» (проєкт Української редакції Радіо Свобода – ред.), коли починали працювати після окупації, після того, як ми виїхали з Криму. Десятки ЗМІ змушені були виїхати. І таким феноменальним явищем в Криму було формування громадянської журналістики, коли люди, які не згодні з тими правопорушеннями, які відбувалися, з обшуками в будинках кримських татар, просто брали телефони, фільмували, викладали в соціальні мережі. І таких людей так само саджають за грати. На сьогодні їх 11. І ми як міністерство започатковуємо кампанію на підтримку громадянських журналістів», – наголосила вона в «Суботньому інтерв’ю».

В українському Криму після незаконної окупації півострова Росією, яку не визнає Київ і міжнародна спільнота, тривають репресії проти незгодних із запровадженим Москвою російським режимом. Серед найбільш переслідуваних – журналісти, «офіційні» і громадянські, які висвітлюють реальні події на півострові, не прикрашені офіційною російською пропагандою.