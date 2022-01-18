Філарет намагається через Окружний адміністративний суд зареєструвати УПЦ (КП) – пресслужба суду

Почесний патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату). Про це суд повідомив 18 січня.

За повідомленням, позивач просить зобов’язати Держетнополітики «здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату».

«Окрім цього, у позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної Постанови. Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом», – йдеться в заяві суду.

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Держетнополітики не коментувала позов публічно.

15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. ПЦУ була створена і за участю на той час патріарха УПЦ Київського патріархату Філарета, він став почесним патріархом ПЦУ.

Однак у червні 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

У червні 2019 року Синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ (КП).

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У листопаді 2019 року Апеляційний суд дозволив ліквідацію УПЦ (КП). У грудні на засіданні архієрейського собору Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ (КП)» та «Патріархія УАПЦ».

5 лютого цього року ПЦУ позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Синоду. Водночас він залишається у складі єпископату Православної церкви України.