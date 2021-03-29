Нью-Йорк на Донбасі: жителі селища в Донецькій області хочуть перейменувати його, щоб «притягнути успіхи»

Жителі селища Новгородське Донецької області вже кілька років домагаються перейменування населеного пункту в Нью-Йорк і наполягають: це не просто примха, а відновлення історичної справедливості, інформує «Настоящее время», створений «Радіо Свобода» спільно з «Голосом Америки».

Українське селище Новгородське розташоване недалеко від лінії розмежування з територією, підконтрольною угрупованню «ДНР». Назву «Нью-Йорк» селище носило до 1951 року, та й сьогодні цей топонім активно використовується: на честь найбільшого міста США тут названі базар, автозаправка і пекарня. Чому селище було назване саме так, точно невідомо. Але перейменували Нью-Йорк в Новгородське невдовзі після Другої світової війни, коли між СРСР і США почалася Холодна війна.

«Вважалося, що громадяни Радянського Союзу бачили в назві Нью-Йорка такі прояви капіталізму, – розповідає Тетяна Краско, секретар Новгородської селищної ради. – Була недружня така ситуація зі США. І люди висловили своє небажання жити в населеному пункті з такою назвою».

Холодна війна давно закінчилася, і СРСР теж давно немає. Сьогодні частина місцевих жителів проводять кампанію за те, щоб повернути селищу історичну назву. Український парламент може розглянути це питання вже найближчим часом.

«Ми сподіваємося, що саме ця назва, Нью-Йорк, так само, як і діяльність місцевих громадських активістів, які десятиліттями боролися за відновлення історичного імені, все-таки притягне якісь економічні успіхи і селище буде розвиватися, – говорить Микола Ленко, керівник Новгородської сільради. – Сподіваємося, що налагодимо контакти і з німецьким Йорком, і з американським Нью-Йорком».

Поки замість хмарочосів і Бруклінського мосту в українському «Нью-Йорку» є тільки зруйновані обстрілами будинки. До лінії розмежування звідси рукою подати: на околиці селища, в одному кілометрі від російських гібридних сил, зведені оборонні укріплення українських військових.

«Вся територія селища незахищена. Якщо комусь буде потрібно, то через селище можуть обстріляти дуже віддалені райони, які розташовані за селищем, – розповідає Микола Ленко. – Але я так розумію, що Бог береже наше селище і серйозних руїн в житловому секторі багатоповерхівок, як в інших селищах, у нас не було. Але той приватний сектор, який на лінії зіткнення, – там було понад 100 будинків зруйновано».

Ленко впевнений, що перейменування населеного пункту назад в Нью-Йорк дасть новий поштовх до розвитку туризму і залучить інвестиції. Але не всі місцеві жителі поділяють його думку.

«Документи переоформлюватись будуть всі, все буде переоформлятися. А люди – жебраки тут. Жебраки», – скаржиться ще одна жителька Новгородського.

«Краще нехай дороги побудують на ці гроші. Нехай дітям допоможуть, одиноким матерям. Зараз люди в злиднях живуть», – підтримує її ще одна жителька селища.

В американському Нью-Йорку про український поки нічого не чули.

«Я не знав, що в Україні є Нью-Йорк. Хоча я не здивований, назви закінчилися, – сміється один з жителів міста. – Але я б не здивувався, якби в Україні був Техас. Я сподіваюся, вони люблять американську культуру».

Зараз в Новгородському живуть близько 12 тисяч осіб. Час від часу вони продовжують чути звуки стрілянини і кажуть, що найбільше хочуть миру.

«Ми хотіли б жити в мирному Нью-Йорку. Це найголовніше для нас: мирне небо над нашими головами, – каже ще один житель Новгородського. – Неважливо, як вони назвуть це місто. У будь-якому випадку це наше рідне місто, і воно не втратить своєї цінності».