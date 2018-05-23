Російські дипломати стурбовані заявою Юлії Скрипаль і вимагають зустрічі

Посольство Росії у Великій Британії висловлює стурбованість щодо умов, в яких перебуває Юлія Скрипаль.

«Показане відео лише посилює нашу стурбованість щодо умов, в яких вона перебуває. Очевидно, що Юлія читала попередньо написаний текст. Крім того, судячи з кількох елементів, текст був перекладом з англійської мови та був спочатку написаний носієм англійської мови. Це враження підтверджують рукописні листи, підписані Юлією російською та англійською мовами», – йдеться у заяві посольства.

Російські дипломати додають, що з повагою ставляться до конфіденційності та безпеки Юлії Скрипаль, але це відео не звільняє Британію від зобов’язань.

«Влада Британії зобов’язана надати нам можливість порозмовляти з Юлією Скрипаль, щоб переконатись, що її не утримують проти її волі…Поки що у нас є всі підстави підозрювати протилежне», – заявляють у російському посольстві.

Раніше посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко заявив, що російська сторона продовжує «вимагати» консульського доступу до Юлії і Сергія Скрипалів.

4 березня колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними в британському Солсбері. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.