ЗСУ за добу знищили 7 повітряних цілей РФ – командування

Українські війська минулої доби знищили сім повітряних цілей, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.



«Знищено 7 повітряних цілей російських окупантів – літак, гелікоптер, 3 БпЛА (ОТР), дві крилаті ракети», – повідомляє командування у фейсбук.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 184 літаки і 154 гелікоптери.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.