Комітет з нацбезпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді, повідомив секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

«Комітет ухвалив рекомендаційне рішення про те, щоби звільнити Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови. А далі це питання має бути винесене на розгляд Верховної Ради. Це передбачено процедурою», – розповів він.

Тим часом нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у телеграмі написав, що рішення в Комітеті ухвалили майже одноголосно (1 утримався).

Втім, це ще не означає, що Безуглу звільнено з посади. Оскільки остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада під час голосування.

При цьому Комітет рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови, тобто вона залишається членом цього Комітету.

Раніше, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Раніше депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.