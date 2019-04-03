У Києві продовжили арешт фігурантам «справи банди Торпеди», яких підозрюють у нападах на посольства і пам’ятники

Печерський районний суд Києва 3 квітня продовжив арешт Дмитру Чонодубравському і Сергію Бахчевану, яких підозрюють в нападів на посольства і серії злочинів на ґрунті ненависті. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Клопотання про продовження тримання підсудних під вартою подав прокурор Ігор Мартинюк. Він заявив, що відпускати з СІЗО Чорнодубравського і Бахчевана не можна, оскільки, на його думку, підсудні можуть сховатися, вступити в контакт з іншими підозрюваними, які перебувають на волі, та продовжити злочинну діяльність.

Адвокат Чорнодубравського Наталя Захарченко виступила проти задоволення клопотання. За її словами, твердження прокурора про те, що її підзахисний продовжить злочинну діяльність є безпідставним, оскільки раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності. Адвокат та її клієнт попросили застосувати до нього інший запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Другий підсудний – Сергій Бахчеван попросив відпустити його під домашній арешт. Його адвокат за призначенням сказав, що залишає питання продовження тримання під вартою на розгляд суду.

Заслухавши сторони суддівська колегія продовжила арешт обом підсудним до 1 червня. Головуючий Олег Білоцерківець обґрунтував це рішення тим, що Бахчеван і Чорнодубравський звинувачуються в особливо тяжкому злочині, а їх стан здоров’я дозволяє знаходиться в місті попереднього ув’язнення.

На засіданні 3 квітня мало відбутися оголошення обвинувального акта, проте його перенесли на 6 травня.

Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський були затримані на початку жовтня 2017 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016–2017 років ці особи скоїли дев’ять злочинів, метою яких було втягнути Україну в міжнародні конфлікти.

Зокрема, затриманих підозрюють в оскверненні могильного комплексу цадика Нахмана в Умані в грудні 2016 року, вибуху гранати на території посольства США в Києві і консульства Польщі в Луцьку влітку 2017 року, спробі підірвати пам’ятник угорцям на Верецькому перевалі у жовтні 2017 року.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу організованого злочинного угруповання «Торпеди». Він додав, що замовником скоєних злочинів нібито є колишній голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб і колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Останній заперечував ці звинувачення. Під час слідства поліцейські не змогли довести причетність екс-регіоналів до злочинів. Особи замовників у справі так і не були встановлені.

У серпні поліція заявила, що направила в суд обвинувальний акт, у якому Чорнодубравському і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Дмитро Чорнодубравський і Сергій Бахчеван своєї провини не визнають.