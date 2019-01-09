На Луганщині знайшли продукти і зброю російських військових – ГПУ

На Луганщині знайдено схованку, яка вказує на причетність Росії до фінансування дій бойовиків збройних угруповань, повідомляють у Генеральній прокуратурі України.

Згідно з заявою, схованка була в районі села Лобачеве, підконтрольного ЗСУ, і окупованого села Жовте в Луганській області.

«Виявлено схованку, яка за всіма ознаками облаштована диверсійно-розвідувальними групами ворога. У ній зберігалися два продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, один реактивний піхотний вогнемет «Шмель» та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Священик УПЦ (МП) засуджений «за пособництво російським окупантам» – Служба безпеки​

Як стверджують у ГПУ, знахідки будуть використані у справах проти Росії в міжнародних судах.

На сході України від квітня 2014 року тривають бойові дії. Влада України і Захід заявляють, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі зброєю й особовим складом, і закликають припинити такі дії. Москва свою причетність заперечує, визнаючи лише, що на українському сході можуть бути російські «добровольці».