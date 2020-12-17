10 американських штатів позиваються проти Google за «антиконкурентну поведінку»

Техас та ще дев'ять штатів США подали позов проти Google через нібито антиконкурентну поведінку. Про це повідомив генеральний прокурор Кен Пакстон у відеозверненні в Твітері 16 грудня.

Пакстон стверджує, що Google використовує свою «монопольну владу», щоб контролювати ціни на онлайн-рекламу, фіксувати становище на ринку свою користь та усувати конкурентів.

«Цей інтернет-Голіаф використав свою владу, щоб маніпулювати ринку, знищити конкуренцію та нашкодити тобі, споживачеві», – заявив прокурор.

У позові також зазначається, що Google нібито фальсифікував рекламні аукціони та уклав незаконну угоду з Facebook, щоб уникнути конкуренції.

Google відкидає звинувачення і називає претензії Пакстона «необґрунтованими», заявивши, що ціни на інтернет-рекламу впали за останнє десятиліття, назвавши це однією з «ознак висококонкурентної галузі».

Компанія пообіцяла рішуче захищати себе в суді.

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Програмне забезпечення Google визначає, які результати відображати, коли користувач надсилає запит, і яка реклама відображається. Інші інтернет-компанії, такі як Amazon, скаржилися, що Google надає перевагу власним пропозиціям, коли споживачі використовують її пошукову систему.

За перші дев’ять місяців цього року обсяг продажів реклами Google склав майже 101 мільярд доларів, що становить 86% загального доходу.

Позов вимагає від Google виплатити великий штраф та передати прибуток від реклами в Інтернеті.

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Відтак технологічний гігант має захищатися вже в двох справах, розпочатих державними прокурорами. У жовтні американський уряд подав позов, в якому звинуватив Google у збереженні «незаконної монополії» на пошук та рекламу в Інтернеті.

Це найбільша антимонопольна справа в країні за останні десятиліття, яка може призвести до розпаду компанії.

Google назвав позов Міністерства юстиції «глибоко помилковим».