100 порожніх стільців: у Мюнхені мітингували на підтримку «в’язнів Кремля»

У центрі німецького Мюнхена, де нині триває міжнародна конференція з безпеки, провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на українське консульство у Німеччині.

Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля» у Росії або акнексованому нею Криму, і стали навколо із плакатами з вимогою їхнього звільнення.

На акцію також прийшов міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.