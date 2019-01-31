У Павла Гриба симптоми хвороби Альцгеймера – батько

В українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують в Росії, виявили сиптоми хвороби Альцгеймера. Про це спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» – «Настоящее время» розповів його батько Ігор Гриб.

«За цими аналізами, які зробили російські медики, український професор Василь Притуло, який Павла лікує з самого дитинства, зробив медичний висновок щодо прогресування хвороби Павла. У Павла зараз з’явилися нові хвороби, [такі] як початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то невропатолог сказав, що у нього є симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був шокований станом його здоров’я», – зазначив Гриб.

Він додав, що у 2017 році, коли українця викрали російські силовики, Павло готувався до операції.

«Зараз 2019 рік. Більш ніж півтора року він перебуває за ґратами. Там, де його били, де над ним знущалися, там де постійний психологічний тиск, нелюдські умови. А я хочу всім нагадати, що він інвалід з дитинства. Якщо зараз терміново не зробити операцію, він просто помре», – сказав Ігор Гриб.

Минулого тижня Людмила Денісова звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколи Гнатовського із закликом втрутитися у ситуацію з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом та розслідувати застосоване до нього жорстоке поводження.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.