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Українські військові збили 15 російських повітряних цілей – Повітряні сили ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили 196 літаків.

Українські військові за добу збили 15 російських повітряних цілей, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

«5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30», – йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська у війні проти України втратили, серед іншого, 83 засоби ППО і 196 літаків.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

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