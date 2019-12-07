За добу двох українських військових на Донбасі травмовано внаслідок обстрілів – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про 14 обстрілів українських позицій на Донбасі за добу 6 грудня. За цими даними, двоє військовослужбоців зазнали бойових травмувань.

Тим часом, станом на сьому ранку 7 грудня обстрілів українських позицій штаб не зафіксував.

Угруповання «ДНР» заявляє про 10 обстрілів їхніх позицій за добу 6 грудня, а представники угруповання «ЛНР» – про два.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.