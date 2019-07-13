Понад 20 людей загинуло внаслідок нападу на готель в Сомалі– ЗМІ

Кількість загиблих внаслідок атаки на готель у портовому місті Кісмайо на півдні Сомалі 12 липня зросла до 26, ще близько 56 людей зазнали поранень, повідомляє Reuters.

Раніше інформагентсво DPA інформувало про щонайменше 12 загиблих внаслідок атаки, але потім теж заявило про 26: спочатку біля будівлі пролунав вибух, після чого всередину увірвались бойовики.

Cеред загиблих – журналістка та громадська активістка Ходан Налаєх та Мохамед Омар Саха, кореспондент SBC TV.

Як зазначається, напад стався, коли в готелі відбувалася конференція щодо майбітніх регіональних виборів у Сомалі.

Терористична група «Аль-Шабааб» взяла на себе відповідальність за напад.

Угруповання «Аль-Шабааб» – сунітські фундаменталісти, що мають зв'язки з Аль-Каїдою, – діє у південному і центральному Сомалі і часто здійснює напади як на сили безпеки, так і на цивільних осіб.