За добу на фронті загинув один український військовий – штаб

Внаслідок обстрілів незаконних збройних угруповань 27 вересня один військовий Збройних сил України загинув, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, протягом доби 27 вересня бойовики 24 рази порушили режим тиші: по 12 разів в обох зонах відповідальність оперативно-тактичних угруповань «Схід» і «Північ».

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними штабу, з початку доби 28 вересня бойовики шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, в тому числі з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР», своєю чергою, заявляє про обстріл з боку ЗСУ окупованої ним території за минулу добу. Аналогічне угруповання «ДНР» подібних заяв не оприлюднювало.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.