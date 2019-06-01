Доба на фронті: 10 обстрілів, двоє поранених військовослужбовців ЗСУ

31 травня весни бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі 10 разів обстріляли позиції Збройних сил України, в тому числі з застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Зокрема у штабі заявляють про обстріли поблизу Водяного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки та Старогнатівки із застосуванням мінометів 82-міліметрового калібру, великокаліберних кулеметів, станкових гранатометів, протитанкових рушниць і стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Травневе – з артилерійських систем калібру 122 міліметри; біля населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів», – йдеться в заяві.

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З початку доби 1 червня обстрілів з боку бойовиків у штабі не зафіксували.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованих територій.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.