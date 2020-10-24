311 тисяч росіян в’їхали до України з початку року – прикордонники

311 тисяч громадян Росії перетнули український кордон з січня по вересень 2020 року, повідомила Держприкордонслужба України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Відмовлено у в’їзді 2,3 тисячам громадян Росії, зазначають у відомстві. Причини відмов: мета поїздки не підтверджена – 38%, обмеження в’їзду – 29%, порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України – 12%, недійсний документ – 10%, перевищення терміну реєстрації – 5%, інші причини – 7%.

Водночас, на запитання Радіо Свобода, скільки в’їхало до України саме російських журналістів і діячів культури, у Держприкордонслужбі зауважили, що не здійснюють облік щодо професійної діяльності осіб, які перетинають державний кордон.

20 жовтня у прикордонній службі повідомили, що ведучому телеканалу «Россия-1», генеральному директору російського релігійного телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки за незаконне відвідування окупованого Криму.

У червні у відповіді на запит Радіо Свобода Служба безпеки України повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювалися в інтересах національної безпеки.