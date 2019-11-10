Четверо військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Четверо українських військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілів з боку контрольованих Росією сил протягом дня 10 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, 10 листопада бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських сил із протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про постраждалих не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.