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10 листопада 2019, Київ 19:42
Новини | Події

Четверо військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 10 листопада 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Четверо українських військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілів з боку контрольованих Росією сил протягом дня 10 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, 10 листопада бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських сил із протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про постраждалих не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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