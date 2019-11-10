Четверо військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Четверо українських військових зазнали мінно-вибухових травм внаслідок обстрілів з боку контрольованих Росією сил протягом дня 10 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
«Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.
За даними штабу ООС, 10 листопада бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських сил із протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про постраждалих не повідомляють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ