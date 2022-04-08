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Поліції Київщини: 40 загиблих із масового поховання в Бучі – це мирні жителі

8 квітня у Бучі почалася ексгумація вбитих російськими військовими цивільних

Поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що 40 загиблих із масового поховання в Бучі – це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

Слідчі та криміналісти оглянули тіла загиблих, деякі з тіл вже ідентифіковані.

«Судово-медичні експерти попередньо відзначили виявлені на тілах загиблих кульові поранення в голову та тіло. Це говорить про те, що багато мирних людей загинули від пострілу з автоматичної зброї або снайперської гвинтівки», – сказав він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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