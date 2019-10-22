У Північній Ірландії декриміналізували аборти та легалізували одностатеві шлюби

22 жовтня у Північній Ірландії набрали чинності зміни до законодавства, які декриміналізували аборт та дозволили одностатеві шлюби.

Як зазначає ВВС, уряд має до кінця березня розробити норми проведення абортів. Раніше ця процедура дозволялася лише у випадку загрози життю жінки чи існування небезпеки серйозної шкоди її фізичному чи психічному здоров’ю.

Нормативні акти, необхідні для укладання одностатевих шлюбів, уряд має ухвалити до 13 січня 2020 року. Оскільки за законом, про бажання укласти шлюб треба повідомляти не пізніше ніж за 28 днів, перші одностатеві весілля у Північній Ірландії мають відбутися у тиждень, на який припадає День Святого Валентина.

Північна Ірландія стала останньою частиною Сполученого королівства, де легалізували одностатеві шлюби. У Англії та Уельсі їх узаконили у 2013 році, Шотландія зробила це наступного року.