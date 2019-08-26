Фігурант сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Аділов припинив сухе голодування – адвокат

Один з фігурантів другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Білял Аділов припинив сухе голодування. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Людмила Тюренкова.

«Зараз його перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує, він почуває себе краще», – розповіла адвокат.

За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування. Також адвокат підкреслила, що у Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього після переміщення до вологої камери.

«Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування», – зазначила вона.

Аділов оголосив сухе голодування 20 серпня.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і «Росгвардії» провели 27 березня в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. Їх утримують у різних СІЗО в сусідній із Кримом Росії. Загалом обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар.

Це лише одна з цілої низки так званих справ «Хізб ут-Тахрір», що їх влаштовує російська влада в Криму після окупації півострова.

У Росії, а також в окупованому нею Криму члени міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» регулярно зазнають переслідувань. Представники організації називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але при цьому відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування з боку російської влади.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні у 2003 році, записавши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму 2014 року цю заборону запровадили й на півострові, що є частиною території України – в якій організація діє легально. Міжнародне право забороняє насаджувати на окупованих територіях законодавство країни-окупанта.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані в цій справі російськими силовими структурами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці й кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.