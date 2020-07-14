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15 липня 2020, Київ 00:06
Новини | Коронавірус

Адміністрація Трампа відмовилася від вимоги для іноземних студентів залишити країну – AP

Подвір’я Гарвардського університету, який одним із перших виступив проти нових правил

Після восьми федеральних позовів та опору сотень університетів адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа 14 липня відмовилася від правила, яке передбачало, що інтернаціональні студенти повинні залишити країну, якщо їхні навчальні заклади перейшли на онлайн-навчання через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє новинна агенція AP.

Про таке рішення стало відомо на початку слухань федерального позову в Бостоні, ініційованого Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним інститутом. Федеральна окружна суддя Аллісон Барро заявила, що федеральні служби з імміграції погодилися відкликати директиву від 6 липня та «повернутися до статусу-кво».

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Характеристику, озвучену Барро, підтвердив юридичний представник Департаменту внутрішньої безпеки та Служби міграційного та митного контролю.

6 липня імміграційна та митна поліція США оголосила про нові вимоги до продовження та видачі нових навчальних віз для іноземних студентів. Через пандемію коронавірусу більшість занять в американських університетах планують перевести в онлайн, тому Білий дім планував зобов’язати студентів, які не матимуть лекцій безпосередньо на кампусі університету, залишити країну.

Це рішення викликало критику кількох університетів, в тому числі Гарварда та МТІ, які першими виступили проти ініціативи.

Українка у Стенфорді розповіла, що втратять студенти, якщо будуть змушені повернутися додому через пандемію
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Українка у Стенфорді розповіла, що втратять студенти, якщо будуть змушені повернутися додому через пандемію

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