На адмінкордоні з Кримом спостерігається ускладнення пропускних операцій – ДПСУ

На адміністративному кордоні з анексованим Кримом 27 квітня спостерігається ускладнення пропускних операцій. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«У КПВВ на адміністративному кордоні тимчасово окупованою територією АР Крим спостерігається ускладнення пропускних операції в напрямку півострова на КПВВ «Чонгар» в зв’язку уповільненим пропуском окупантами на анексовані територію. У пунктах попуску на державному кордоні, зокрема на західній ділянці, накопичення автомобільних черг на в’їзд в Україну та виїзд з України не спостерігається», – повідомили прикордонники.

Прикордонне управління ФСБ Росії, яке діє в окупованому Криму, не звітує про ситуацію на адмінкордоні.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».