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28 Березень 2019, Київ 19:18
Новини | Політика

Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом через вибори президента України

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Прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адміністративному кордоні з анексованим Кримом через вибори президента України. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України Максим Сорока.

«На період проведення виборів, до і під час них, здійснено посилення всіх підрозділів. Зокрема, на адмінкордоні і КПВВ збільшено кількість прикордонних нарядів з метою недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій. Також збільшено кількісний склад для здійснення прикордонного контролю, щоб громадяни могли швидко перетнути адмінкордон», – сказав Сорока.

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Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня. Якщо жоден з кандидатів не отримає більш ніж 50% голосів виборців, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Кримчани можуть проголосувати на материковій частині України.

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