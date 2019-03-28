У день виборів чергуватимуть 10 повітряних суден – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у день виборів президента в Україні чергуватимуть 10 повітряних суден. Як йдеться на сайті ДСНС, вони будуть розміщені у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у місті Києві.

«Виходимо на фінішну пряму щодо початку виборів президента», – сказав голова ДСНС Микола Чечоткін і додав, що рятувальники вестимуть цілодобовий моніторинг ситуації на об’єктах, залучених до виборів.

За його словами, співробітники ДСНС чергуватимуть на виборчих дільницях у складі координаційних груп при Нацполіції, а також будуть взаємодіяти з органами влади і службами цивільного захисту.

Раніше у ДСНС повідомляли, що під час виборів президента в Україні заплановане чергування 9 повітряних суден служби. Крім того, на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

31 березня відбудуться вибори президента України.