Адвокат Ковальчук розповів про «предмети, схожі на вибухонебезпечні», через які його не пустили до суду в Києві

Адвокат Віталій Ковальчук заявляє, що предмети, через які його не пустили на засідання суду, не становлять небезпеки. Про це захисник подружжя Влада та Інни Грищенків повідомив у фейсбуці 28 квітня.

За словами Ковальчука, він неодноразово наполягав на проведенні слідчого експерименту предметів, які фігурують у справі як частини вибухового пристрою.

«Захист, який наділений правом збирати докази, вирішив провести свій «адвокатський експеримент» з метою перевірки тих обставин, про які я зазначив вище. З цією метою було офіційно (!) придбано:

• Металеву коробку (ідентичну до використаної в СВП («саморобному вибуховому пристрої» – ред.)

• 3 (три) неодимові магніти (аналогічні до використаних в СВП)

• Ударний механізм з запобіжною чекою від учбового УЗРГМ (без самого запалу, який становить небезпеку)», – вказав адвокат.

Як твердить Ковальчук, із цим набором він відвідав Печерський суд Києва ще 14 квітня, але того дня засідання не відбулося через неявку слідчого.

27 квітня, як ідеться в повідомленні сайту «Судова влада України», «співробітники Служби судової охорони виявили в адвоката, який намагався пройти до Печерського районного суду міста Києва, предмети, схожі на вибухонебезпечні».

«Капрал Служби судової охорони Юрій Мурашко одразу затримав адвоката К. На місце події викликали наряд Національної поліції та фахівців вибухотехнічної служби. Як пояснив адвокат К. прибулим працівникам слідчо-оперативної групи Нацполіції, він ніс цю небезпечну скриньку для демонстрації її під час судового засідання», – ідеться в повідомленні.

Оперативно-слідчі дії тривають, після їхнього завершення буде ухвалене відповідне процесуальне рішення, повідомляє портал судової влади.

МВС України називає подружжя Грищенків, яке захищає адвокат Ковальчук, таким, що «становить оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».