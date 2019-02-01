Аеропорт «Київ» повідомляє про затримку і скасування рейсів через туман

1 лютого у зв’язку із сильним туманом затримуються або скасовуються рейси в Міжнародному аеропорту «Київ».

«Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus). Затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Крім цього, затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера. У зв’язку з цим, рейси у зворотньому напрямку також вилетять із запізненням», – йдеться в повідомленні аеропорту у Facebook.

Крім того, за даними летовища, рейси авіакомпанії WizzAir із Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс із Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром у Борисполі.

Пасажирам скасованих рейсів буде надано харчування, всім, кому необхідно буде надано готель, повідомляє прес-служба аеропорту.

Раніше синоптики попередили, що 1-2 лютого на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).