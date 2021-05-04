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04 травня 2021, Київ 20:42
Новини | Міжнародні

Щонайменше 29 людей загинули внаслідок повеней у двох провінціях Афганістану

Порятунок майна під час повені в афганській провінції Герат, архівне фото, 2019 рік

Зливи та повені забрали щонайменше 29 життів та зруйнували сотні будинків у двох провінціях Афганістану, повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

Зокрема, в західній провінції Герат щонайменше 22 людини загинули після повені, що сталася ввечері 3 травня, серед жертв були діти та жінки.

Сезонне підтоплення нині відбувається в усьому Афганістані, пошкоджуючи будинки, сільськогосподарські угіддя та громадську інфраструктуру.

У серпні 2020 року внаслідок повені в 13 афганських провінціях загинули понад 150 людей.

У 2019 році в Афганістані також були сильні повені, які зруйнували понад 10 тисяч будинків, тоді постраждали близько 180 тисяч людей, повідомляє Управління ООН з надзвичайних ситуацій.

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