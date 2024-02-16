Одна людина загинула на Херсонщині, шестеро поранені на Запоріжжі через удари Росії – влада

Одна людина загинула на Херсонщині через російські обстріли минулої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 14 обстрілів, випустивши 50 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – написав він у телеграмі вранці 16 лютого.

У Запорізькій області, за даними місцевої влади, шестеро людей були поранені минулої доби через російську агресію.

«Рашисти гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння: зафіксовано 172 удари по 17 населених пунктах… Внаслідок атаки по Запоріжжю поранення зазнали шестеро осіб: чоловіки 49, 57, 61 і 68 років, а також жінки 50 і 51 років», – йдеться в повідомленні ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

15 лютого Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.