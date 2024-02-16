У Полтавській ОВА повідомили про удар РФ по Миргородському району другу ніч поспіль

У Миргородському районі внаслідок нічного ракетного удару РФ є влучання у відкриту місцевість, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 16 лютого.

«На щастя, жертв і постраждалих немає. Упродовж доби на території Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала майже чотири години», – написав він у телеграмі.

Російські війська атакують Миргородщину другий день поспіль. Напередодні Пронін повідомляв, що внаслідок влучання у складське приміщення під час нічного російського удару сталася пожежа на площі 100 м². Постраждалих, за даними голови ОВА, не було.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

15 лютого Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.