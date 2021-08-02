Експрезидент Киргизстану Акаєв повернувся в Бішкек, його доставили в комітет нацбезпеки

Колишнього президента Киргизстану Аскара Акаєва, який прилетів із Москви в Бішкек, доправили до Державного комітету нацбезпеки. Акаєв перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції на золоторудному родовищі «Кумтор».

За повідомленнями, Акаєв сам зголосився приїхати до Бішкеку і дати свідчення.

Акаєв був президентом Киргизстану з 1990 по 2005 роки. Він і його сім’я втекли до Росії після продемократичних протестів у березні 2005 року. Його приїзд до Бішкека 2 серпня – перший із моменту втечі.

Акаєв після допиту заявив, що приїхав до Бішкеку на тиждень і готовий допомогти слідству у кримінальній справі про «Кумтор».

Він також подякував президентові Садиру Жапарову за те, що йому «дали можливість прибути на батьківщину».

У рамках справи про корупцію на золоторудному родовищі «Кумтор» затримані кілька високопоставлених політиків, серед яких брат експрезидента Асилбек Жеенбеков і колишні прем’єр-міністри. Крім того, силовики оголосили в розшук двох втікачів президентів, Аскара Акаєва і Курманбека Бакієва. Останній після революції 2010 року живе в Білорусі.