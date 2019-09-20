Підконтрольним Росії головою Криму знову обраний Аксьонов

Підконтрольним Росії головою Криму знову обраний Сергій Аксьонов, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. За це рішення проголосували 74 депутати парламенту анексованого Росією Криму.

Кандидат від Комуністичної партії Росії Сергій Богатиренко отримав п’ять голосів, представник Ліберально-демократичної партії Росії Павло Шперов – 10.

Усі кандидатури на розгляд кримського парламенту вніс президент Росії Володимир Путін.

Аксьонов обраний на новий п’ятирічний термін.

Спікером кримського парламенту знову став Володимир Константинов.

8 вересня російська влада провела в анексованому нею Криму вибори депутатів кримського парламенту й місцевих рад. За їхніми результатами, партія «Єдина Росія» отримала 60 голосів у новому скликанні парламенту Криму, ЛДПР – 10, КПРФ – п’ять.

Україна та Європейський союз не визнають проведені Росією місцеві вибори в Криму.