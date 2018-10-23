Верховний суд України припинив провадження за позовом Аксьонова про санкції

Касаційний адміністративний суд України в понеділок 22 жовтня припинив провадження за позовом голови російського уряду Криму Сергія Аксьонова про скасування санкцій щодо нього. Про це 23 жовтня проектові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в суді.

У суді зазначили, що припинення провадження пов’язане з порядком розгляду справи.

Рішенням суду задоволені дві постанови про залучення третьої особи у справі Аксьонова та постанову заяви представника Аксьонова, адвоката Антона Журавля, про «зупинення провадження у справі».

«Дозвіл зазначеного спору (про санкції проти Аксьонова – ред.) передує рішенням у справі про законність рішення РНБО 2 травня 2018 року про застосування та скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів…» – процитували в суді фрагмент постанови і пояснили, що спочатку повинен бути розглянутий спір про законність рішення РНБО.

Після цього суд розгляне спір про санкції щодо Аксьонова.

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Адвокат Аксьонова Антон Журавель в коментарі Крим.Реалії повідомив, що ще не отримав рішення суду.

У кінці серпня представники Аксьонова подали позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою скасувати запроваджені проти нього персональні санкції. Відповідачами в позові заявлені президент України Петро Порошенко, Рада національної безпеки й оборони України, а також український Кабмін, Нацбанк, СБУ.

Українська прокуратура розглядає справи проти Аксьонова, а також проти колишнього спікера Верховної Ради АРК Володимира Константинова. Їх обвинувачують за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України – «заклики до насильницького повалення конституційного ладу» і «посягання на територіальну цілісність України».