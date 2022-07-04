Опозиційні активісти провели акцію біля адміністрації уряду Грузії, вимагаючи євроінтеграції

Опозиційні активісти провели чергову акцію біля адміністрації уряду Грузії 4 липня, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Представники руху «Додому, до Європи» залишалися біля урядової канцелярії протягом усієї ночі. Вони вимагають відставки прем’єра Іраклія Гарібашвілі та створення технічного уряду «національної згоди», який проведе всі реформи, необхідні для надання країні статусу кандидата у члени ЄС.

Напередодні демонстранти пообіцяли зустріти галасливим протестом Гарібашвілі – ближче до полудня він мав провести засідання уряду.

Протестувальники свистіли та били в барабани, очікуючи на членів кабінету міністрів.

Як пише агентство «Новини-Грузія», поліція відтіснила демонстрантів від центрального входу до будівлі, декого взагалі вивели з території. Один із організаторів акції Шота Дігмелашвілі закликав присутніх не чинити опір і підкорятися всім вказівкам співробітників Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією медіа, прем’єр зміг безперешкодно в’їхати на територію канцелярії.

Раніше активісти з руху «Сірцхвіліа» («Ганьба») повідомили про провокацію з боку грузинських спецслужб. Вони стверджують, що співробітник СДБ зажадав від демострантів розійтися «через 5 хвилин», пообіцявши інакше «всіх затримати».

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Опозиційні партії стверджують, що не є організаторами, а підтримують акцію, яка висловлює думку щодо цивільно-активної частини суспільства. На мітинги «Додому, до Європи» партії приходять без партійної символіки.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.