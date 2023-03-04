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«Жодного франка агресору!»: в Берні відбулась акція на підтримку України

«Жодного франка агресору!», «Швейцарський нейтралітет означає жадібність», «Свобода України – свобода Європи». Під такими гаслами хода на підтримку України відбулася у Швейцарії в місті Берні, 4 березня 2023 року

Сотні українських біженців та самих швейцарців, а також представників правозахисних організацій, пройшлися центральними вулицями міста Берн до Бундесплацу – площі перед будівлею парламенту, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Швейцарії.

Люди розгорнули 30-метровий український прапор. І закликали уряд Швейцарії не зволікати з санкціями проти Росії, заморозити російські активи і дозволити іншим країнам поставляти швейцарську зброю та амуніцію в Україну.

Хода в Берні відбулась під гаслами: «Жодного франка агресору!», «Швейцарський нейтралітет означає жадібність», «Свобода України – свобода Європи».

Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, Швейцарія, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, Швейцарія, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція у Берні, активістка тримає плакат на підтримку України, 4 березня 2023 року
Акція у Берні, активістка тримає плакат на підтримку України, 4 березня 2023 року

Щодо останнього у Швейцарії точаться великі дискусії, а наступного тижня в парламенті розпочинаються дебати щодо змін до законодавства, які уможливлять реекпорт швейцарського озброєння.

За інформацією кореспондентів Радіо Свобода, до мітингу приєдналися також депутати Національної Ради швейцарського парламенту, які виступили з промовами на підтримку України.

Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція солідарності з народом Україні в Берні, Швейцарія, 4 березня 2023 року
Акція солідарності з народом Україні в Берні, Швейцарія, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року
Акція на підтримку України. Берн, 4 березня 2023 року

Схожі акції солідарності з Україною відбулися 24 лютого - до річниці повномасштабної війни у найбільших швейцарських містах - Цюріху, Женеві, Базелі, а також під посольством Росії у Берні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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