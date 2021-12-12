Акцію «Свободу політв’язням» із вимогами до Кремля провели на майдані Незалежності в Києві

У столиці України 12 грудня на майдані Незалежності відбулася акція солідарності «Свободу політв'язням», присвячена до міжнародного Дня захисту прав людини.

У події взяли участь представники правозахисних організацій, платформи політв'язнів, незалежних громадських об'єднань переселенців, Меджлісу кримськотатарського народу, влади, а також переселенці з Криму та Донбасу, родичі політв'язнів.

Під час акції було проведено і перформанс «Кайданам не відібрати мою свободу» за участю колишніх бранців Кремля.

Також учасники заходу написали іменні послання політв'язням Кремля на банері, який планують запустити над Кримом. Вони вимагали звільнення політв'язнів, яких утримують на території Росії, в окупованому Криму та в ОРДЛО.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю кримським ЗМІ повідомляв, що у Кремлі «гальмують» процес звільнення українських політв'язнів, зокрема кримчан, із російського ув'язнення.

26 листопада Зеленський заявив, що Туреччина передала списки політичних в'язнів, визволення яких домагається Київ, російській стороні. У Кремлі відмовилися коментувати слова Зеленського.

У вересні Україна також передала США список українських політв'язнів, яких утримують у Росії та на окупованих територіях Криму та Донбасу.