У РФ політичного активіста Ізмайлова засудили до 18 років за ґратами

У Росії активіста Юрія Ізмайлова, який раніше брав участь в акціях на підтримку заарештованого хабаровського губернатора Сергія Фургала, засудили до 18 років за статтями про державну зраду та участь у діяльності терористичної організації.

Ізмайлова звинувачували в тому, що він нібито листувався з легіоном «Свобода Росії» і позначив на мапі «деякі міські об’єкти». Родичі активіста переконані, що листування було провокацією спецслужб.

Справу Ізмайлова розглядав 2-й Східний окружний військовий суд Новосибірська. Згідно з вироком, активіст має відбути чотири роки у в’язниці, а решту терміну – в колонії суворого режиму, повідомляє 5 травня «Медіазона» з посиланням на групу підтримки Ізмайлова. Додатковим покаранням йому призначили 300 тисяч рублів штрафу та два роки обмеження волі.

У 2020 і 2021 роках Ізмайлов був серед активістів, які виходили на акції протесту в Новосибірську на знак солідарності з протестувальниками в Хабаровську проти переслідування губернатора Фургала, якого заарештували та відвезли до Москви. Ізмайлова кілька разів затримувала поліція, за одне з таких затримань він разом із іншими активістами подав на МВС до суду і виграв, зазначає телеканал «Настоящее время».

Після початку повномасшабної війни Росії проти України та оголошення «часткової» мобілізації Юрій Ізмайлов виїхав до Казахстану, але через кілька місяців повернувся через хворобу батька.

У лютому 2024 року Ізмайлова штрафували за статтею про «дискредитацію» армії через сварку в новосибірському барі: у нього виник конфлікт із особою в камуфляжі, якій Ізмайлов сказав «Слава Україні!»

Через пів року після цього, у серпні 2024-го, Юрія Ізмайлова було заарештовано за кримінальною статтею. Спочатку в звинуваченні фігурувала лише стаття про терористичну організацію, через півтора року додалася «державна зрада». На початку 2026 року Ізмайлов у листах розповідав про тяжкі умови тримання в СІЗО-1 Новосибірська. Він розповідав, що в камері холодно, погане освітлення, а заарештованим дають переморожені продукти.

Захист Ізмайлова наполягав, що у справі немає доказів того, що він взагалі заповнював надіслані йому анкети легіону «Свобода Росії». Його родичі вважають, що листування могли вести співробітники чи агенти ФСБ, бажаючи спровокувати реакцію та «розкрити» справу.