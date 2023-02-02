Росія: політика Фургала визнали винним в організації трьох замахів

У Росії присяжні в Московському обласному суді визнали винним в організації замахів на трьох конкурентів із бізнесу колишнього губернатора Хабаровської області та колишнього депутата Державної думи Сергія Фургала.

У першому епізоді справи йдеться про вбивство бізнесмена Євгена Зорі в 2004 році. Він був застрелений на паркуванні біля свого будинку. За версією слідства, причиною конфлікту між бізнесменами стала будівля збанкрутілого заводу, на який обидва претендували.

2004 року Фургал уже був затриманий за підозрою в причетності до злочину, але пізніше його відпустили.

У другому епізоді Фургал звинувачувався в організації замаху на свого бізнес-партнера Олега Булатова. Він був застрелений поряд зі своїм будинком у 2005 році. Слідство стверджувало, що бізнесмен не продавав Фургалу брухт за вигідною ціною, а потім намагався його шантажувати.

У третьому епізоді Фургала звинувачували в організації невдалого замаху на підприємця Олександра Смольського в 2004 році. У нього кинули дві гранати у селищі Прогрес Амурської області. Слідство стверджувало, що бізнесмен заважав бізнесу Фургала в селищі.

Крім того, Фургал був запідозрений в організації злочинної спільноти та шахрайстві. Йому загрожує увʼязнення терміном до 25 років.

Фургал був затриманий спецпризначенцями ФСБ у Хабаровську в липні 2020 року і одразу вивезений до Москви. Обвинуваченим у кримінальній справі він став після перемоги на губернаторських виборах у 2018 році. Він переміг на них підтриманого Кремлем кандидата Вʼячеслава Шпрота.

На підтримку політика в Хабаровську кілька місяців відбувалися численні акції протесту. Учасники вимагали звільнення політика чи принаймні суду над ним у регіоні, а не в Москві. Фургал заперечує провину та заявляє, що слідчі чинили на нього тиск, а його родині погрожували.