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26 грудня 2020, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

Росія: в Хабаровську, де 169 днів тривають протести, затримали 19 учасників акції на підтримку ексгубернатора

Акції тривають від липня

Поліція Росії затримала 19 учасників традиційної суботньої акції протесту в Хабаровську, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо». Пізніше деяких учасників протесту відпустили.

Жителі міста з липня протестують проти арешту губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала і політики федеральної влади на Далекому Сході.

У суботній акції взяли участь кілька десятків людей, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Сибирь.Реалии. Протестувальники зібралися на площі біля будівлі крайового уряду, а потім пройшли центральними вулицями міста, незважаючи на те, що температура повітря трималася на позначці приблизно мінус 18 градусів Цельсія.

Активісти виходять на акції вже 169 днів.

Напередодні у колишньої дружини ексгубернатора Лариси Стародубової пройшли обшуки. Слідчі дії ведуться в рамках справи про спробу розкрадання коштів заводу «Амурсталь», повідомили російські державні агентства ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах Росії. Родичі Стародубової кажуть, що це третій обшук у неї за пів року.

Протести у Росії. «Це ненормально, коли забирають нашого губернатора!»
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Протести у Росії. «Це ненормально, коли забирають нашого губернатора!»

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Фургала затримали в липні 2020 року звинуваченням в організації вбивств підприємців 15-річної давності. Він провину не визнає і скаржиться на тиск з боку слідства. Прихильники Фургала вважають його переслідування політичним – кілька років тому на виборах голови регіону він переміг кандидата від «Єдиної Росії».

На пресконференції 17 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає переслідування Фургала законним.

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