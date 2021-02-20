Ввечері 20 лютого у центрі Києва відбулася акція «Промені гідності», присвячена пам’яті героїв Небесної сотні, які загинули під час подій на майдані Незалежності у 2014 році.

Промені випускали 120 проєкторів біля Меморіального комплексу героїв Небесної сотні, Жовтневого палацу і монументу Незалежності України.

Промені запалювали під пісню «Пливе кача», а також мелодії з проєкту «Характери гідності».

Люди запалювали лампади і покладали квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні.

День героїв Небесної сотні 20 лютого встановлений указом президента у 2015 році. Пам’ятні заходи на вшанування учасників Революції гідності й увічнення пам’яті героїв Небесної сотні почалися цього тижня.

17 лютого Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією і закликала розслідувати злочини проти його учасників.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.