Регіональний ватажок «Аль-Каїди» вбитий в Афганістані – посадовці

Афганські посадовці підтвердили загибель ватажка екстремістського угруповання «Аль-Каїда» під вересневого рейду американських та афганських силовиків.

Асім Умар, ватажок «Аль-Каїди» індійського субконтиненту, вбитий 23 вересня під час рейду, ціллю якого був табір угруповання «Талібан» у районі Муса-Кала в провінції Гільменд.

Національний директорат безпеки Афганістану заявив, що Умар був громадянином Пакистану, хоча є й інформація, що він народився в Індії.

За даними директорату, Умара вбили разом із шістьома іншими членами «Аль-Каїди», більшість з яких були пакистанцями.

Рейд був частиною суперечливої операції, яка тривала 22-23 вересня і в якій США надавали підтримку з повітря. Згідно з інформацією афганських посадовців, під час цього рейду загинули 40 цивільних, включно з дітьми.

Наразі переговори між США й угрупованням «Талібан» зупинилися. Сполучені Штати погодилися вивести свої війська, якщо бойовики гарантують, що не надаватимуть прихисток для угруповань на кшталт «Аль-Каїди» й «Ісламської держави».