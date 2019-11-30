Землетрус в Албанії: рятувально-пошукову операцію завершили, 50 загиблих

В Албанії завершили пошуково-рятувальну операцію після серії землетрусів, жертвами якої стали50 людей. Про це повідомив прем’єр-міністр країни.

За його словами, рятувальники вважають, що більше тіл під завалами не лишилось.

За даними влади, внаслідок стихії поранено близько 2000 людей, одна жінка перебуває у комі. Землетрус зруйнував близько 1465 будинків у столиці Албанії Тирані. Понад 4000 жителів лишилися без даху над головою.

Найсильніший в історії Албанії землетрус магнітудою 6,4 стався в ніч на 26 листопада, ще один – 28 листопада.