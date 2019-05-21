Екс-командувач Нацгвардії вийшов із СІЗО під заставу в майже 5 млн гривень

Колишній командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 4,8 мільйона гривень.

Він залишив СІЗО 20 травня.

14 травня детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також в офісах низки приватних компаній. Розслідування в цій справі НАБУ здійснює із грудня 2017 року.

15 травня НАБУ повідомило екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, керівнику компанії «Укрбуд» Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень.

17 травня Солом’янський районний суд Києва заарештував Аллерова на два місяці з правом застави у 4,8 мільйона гривень.

Як стверджує захист Аллерова, підозра їх підзахисному необґрунтована і він не отримував вигоди.

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