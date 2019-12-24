Журнал The Ring назвав мексиканця Альвареса «боксером року»

Американський журнал The Ring назвав мексиканця Сауля Альвареса «боксером року».

У травні 2019 року він захистив пояси чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кілограма) за версіями Світової боксерської ради (WBC), Світової боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської федерації (IBF) в бою з американцем Деніелом Джейкобсом. У листопаді Альварес «стрибнув» на дві вагові категорії вгору й нокаутував росіянина Сергія Ковальова, чемпіона світу в напів важкій вазі (до 79,4 кілограма) за версією WBO.

У категорії «поєдинок року» перемогла зустріч японця Наоя Іноуе з філіпінцем Ноніто Донером у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За підсумками 12 раундів японець об’єднав пояси чемпіона світу за версіями WBA та IBF у ваговій категорії до 53,5 кілограма.

Одразу в трьох номінаціях переміг бій британця Ентоні Джошуа та американця Енді Руїза за пояси чемпіона світу у важкій вазі (понад 90,7 кілограма) за версіями WBA, IBF, WBA та IBO (Міжнародної боксерської організації). Третій раунд їхнього першого поєдинку став «Раундом року», поразка Джошуа – «Невдачею року», а грудневий реванш, у якому британець зумів повернути свої пояси, – «Подією року».

У 2017 році журнал The Ring назвав найкращим боксером українця Василя Ломаченка, а у 2018 році – його співвітчизника Олександра Усика.