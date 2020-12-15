АМКУ оштрафував ДТЕК на 275,2 мільйона через «Острів Бурштинської ТЕС»

Антимонопольний комітет України визнав компанію «ДТЕК» такою, що зловживала монопольним становищем, і оштрафував компанію на 275,2 мільйона гривень. Про це комітет повідомив 15 грудня.

Згідно з позицією АМКУ, компанії «ДТЕК Західенерго» та «Д.Трейдінг» допускали зловживання в період з липня по жовтень 2019 року.

Як повідомляє комітет, «Острів Бурштиньскої ТЕС» – зона, розташована на заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Вона об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від решти території України. 90% електроенергії в цій зоні виробляє «ДТЕК Західенерго».

«Комітет встановив, що АТ «ДТЕК Західенерго», починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження. Це призвело до зростання обсягів продажів АТ «ДТЕК Західенерго» електричної енергії у сегменті «балансуючий ринок» за більш високими цінами», – стверджують в АМКУ.

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«Д.Трейдінг», за версією комітету, обмежувало імпорт електроенергії зі Словаччини в зону «острова». Відтак у зазначений період компанія «викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки АТ «ДТЕК Західенерго» на території «Острів Бурштинської ТЕС».

Відтак АМКУ оштрафував «ДТЕК Західенерго» на 176 мільйона гривень, а «Д.Трейдінг» – на більше ніж 99,2 мільйона гривень.

У «ДТЕК» натомість не погоджуються з рішенням АМКУ – компанія назвала його «упередженим і невмотивованим».

«ДТЕК» не займає монопольного (домінуючого) становища в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», є повністю замінним за рахунок імпортного ресурсу, зазнає значної конкуренції з боку імпортерів та не має ринкової влади внаслідок повного адміністративного регулювання цін на цьому ринку», – стверджують у компанії.

У серпні 2020 року АМКУ розпочав провадження проти компаній групи Roshen за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки. У компанії з виготовлення солодощів натомість заявили, що взагалі не виробляють цей продукт.