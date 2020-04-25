Amnesty International закликає писати листи засудженому в Росії кримському правозахиснику

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає писати листи в СІЗО засудженому в Росії кримському правозахиснику Емір-Усеїну Куку.

Зазначається, що зараз він перебуває в слідчому ізоляторі в російському Ростові-на-Дону після того, як кілька місяців провів один у спецблоці СІЗО в Новочеркаську.

«Листи зі словами підтримки – чи не єдиний спосіб зв'язку ув'язнених із зовнішнім світом. Вони допомагають їм не втрачати надію, дізнаватися новини про зовнішній світ», – вважають правозахисники.

За словами його дружини Мер'єм Куку, раніше Емір-Усеїн отримав лист від українців із Латвії, чому дуже здивувалася адміністрація російського СІЗО.

«Також надійшов лист від співвітчизників із Криму зі словами підтримки, побажаннями сили і терпіння, захопленням його стійкості! На останній суд у Сімферополі він приніс цей лист. Показує, очі горять від радості! Навіть не знаю, з чим порівняти його радість. Зрозуміла тільки, що це дуже важливо для них», – сказала Мер'єм Куку.

На сайті Amnesty International Ukraine опубліковані правила написання листів у російський слідчий ізолятор, а також необхідну адресу.

Раніше повідомлялося, що у Куку в СІЗО загострилися проблеми з нирками.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв назвав «політичним переслідуванням» цей вирок.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні через цей вирок.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».