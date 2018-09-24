7 підозрюваним вручили обвинувальний акт у справі «Адміністрації морських портів» – НАБУ

Сімом підозрюваним в заволодінні 247 мільйонами гривень державного підприємства «Адміністрація морських портів України» вручили обвинувальний акт, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві зазначили, що мова йде про:

екс-голову ДП АМПУ (2014–2017);

першого заступника голови ДП АМПУ (із 2015 і дотепер);

екс-начальника відділу закупівель ДП АМПУ-голову комітету з конкурсних торгів (2015–2018);

заступника начальника Одеського філіалу ДП АМПУ;

директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв»;

бенефіціара ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв»;

бенефіціара компанії-нерезидента.

Згідно з повідомленням, цим людям інкримінують «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах».

Крім того, бенефіціар ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», бенефіціар компанії-нерезидента та представник компанії-нерезидента обвинувачуються в підробленні та використанні офіційних документів за попередньою змовою. У НАБУ зазначили, що представник компанії пішов на співпрацю зі слідством.

Також угоду зі слідством уклав екс-заступник голови АМПУ. Він надав покази слідству та відшкодував збитки в розмірі 734,1 тисячі гривень.

За даними правоохоронців, посадові особи АМПУ у змові з приватними особами впродовж 2015–2016 років реалізували схему із заволодіння коштами підприєства під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, внаслідок чого компанія отримала збитки в розмірі 247 мільйонів гривень.

НАБУ повідомило про завершення розслідування у квітні.

«Адміністрація морських портів України» – підприємство, яке займається утриманням і забезпеченням ефективного використання державного майна, переданого йому в господарське ведення, в тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури.