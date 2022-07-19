Аптеки з серпня відпускатимуть антибіотики за рецептом, але будуть винятки – МОЗ

Від серпня аптеки в Україні продаватимуть антибіотики лише за рецептом, виняток становитимуть окуповані території, райони проведення бойових дій і ліки для потреб воєнного часу, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом й інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення й обʼєми використання антибіотиків в Україні», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ наголосили, що виняток буде діяти тільки для аптек, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій або таких, що перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря, кажуть у міністерстві.

Крім того, за повідомленням, у зоні ведення бойових дій і на окупованих територіях антибактеріальні препарати, як і нині, відпускатимуть без рецепта. «Також передбачається норма, що дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати в суб’єктів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами, рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепта», – йдеться у повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

Раніше у МОЗ із посиланням на міжнародних експертів зазначали, що до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.