Australian Open: визначилися учасники чоловічого фіналу

У чоловічому фіналі турніру серії «Великого шолому» Australian Open зустрінуться серб Новак Джокович та іспанець Рафаель Надаль.

У півфіналі Джокович переміг француза Луку Пуйє з рахунком 6:0, 6:2, 6:2, а Надаль – представника Греції Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:4, 6:0.

Для серба це буде сьомий фінал в Мельбурні, в попередніх шести він здобував перемогу.

Надаль п’ять разів грав в фіналі Australian Open, однак переміг лише раз – в 2009 році.

В фіналі АО-2012 Джокович і Надаль провели на корті майже шість годин. Тоді серб переміг з рахунком 5:7 6:4 6:2 6:7(5) 7:5

У жіночому фіналі зійдуться представниця Чехії Петра Квітова та японка Наомі Осака, яка у чвертьфіналі переграла першу ракетку України Еліну Світоліну.

Жіночий фінал зіграють 26 січня, чоловічий – 27-го.